Mbappè trascina il Psg ai quarti di Champions League

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) (ITALPRESS) – Passeggia il Psg di Luis Enrique, che batte per 2-1 la Real Sociedad nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e stacca il pass per i quarti. Ancora una volta Kylian Mbappè ago della bilancia della partita grazie alla sua doppietta, con un gol per tempo, mentre per gli spagnoli è vana la rete nel finale di Mikel Merino. Bastano infatti quindici minuti al Psg per trovare il gol del vantaggio, con Mbappè che riceve il pallone in area e accentrandosi da una posizione defilata si crea lo spazio per scaricare il destro che lascia immobile Remiro. Vantaggio per i francesi e Real Sociedad in netta difficoltà, sia in fase di manovra che di pressione. Al 29′ la squadra di Luis Enrique va vicina al raddoppio, sempre con Mbappè, pescato sul primo palo e rapido a concludere di prima verso la porta stavolta difesa con i piedi da Remiro. Nel finale di primo tempo arriva la prima vera scintilla degli spagnoli, con il sinistro potente di Kubo che va largo alla destra di Donnarumma. Nel secondo tempo è ancora Mbappè a fare la differenza per la compagine parigina, innescato con il tempo giusto dal neo entrato Lee e letale in campo aperto a seminare i difensori della Real Sociedad, battendo Remiro sul primo palo. Doppietta del numero 7 del Psg e gara che sembra in virtuale discesa, anche se al 64′ i baschi troverebbero la rete del 2-1 con il colpo di testa di Barrenetxea, partito però alle spalle della difesa francese e quindi in posizione irregolare. Si resta sul 2-0 per il Psg, ma la formazione di Alguacil avrà un’altra opportunità per accorciare le distanze, con l’azione personale sulla sinistra di Barrenetxea che mette il pallone arretrato per la conclusione di Turrientes respinta dal riflesso pronto di Donnarumma. Finale di gestione da parte del Psg che, nonostante la rete del 2-1 siglata da Mikel Merino, libero a centro area dopo una respinta di Donnarumma, a risultato ampiamente acquisito porta così a compimento la qualificazione ai quarti di finale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).