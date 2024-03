Madre nega denaro al figlio per la droga, lui la minaccia: arrestato

La polizia di CATANIA ha arrestato un 35enne tossicodipendente che minacciava la madre che si rifiutava di dargli i soldi per comprare la droga. Il 35enne in passato era stato già destinatario del provvedimento di ammonimento del Questore.

L’uomo è stato bloccato davanti la porta di casa della madre che non l’aveva fatto entrare e, impaurita per l’ennesima pretesa del figlio, ha chiamato il 112.

Il 35enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Il gip ha convalidato il provvedimento e ha applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere