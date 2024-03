Luca Vullo su RAI3, poi in Belgio ed a scuola per parlare di gestualità, comunicazione ed emozioni

Luca Vullo, venerdì 8 marzo, su RAI3 è stato ospite del nuovo programma “Listen To Me”: tutti abbiamo una storia che merita di essere ascoltata.

Cinque puntate che rappresentano un viaggio emozionante e arricchente, una finestra aperta sulle molteplici sfaccettature dell’esperienza umana.

Storie personali raccontate dai protagonisti che toccheranno temi pensati soprattutto per un pubblico giovane, curioso e interattivo: dall’omofobia alla disabilità, dall’identità di genere al cyberbullismo, dall’ansia all’amore ma anche inclusione, ambiente, nuove generazioni, digitale.

Nel 3° episodio di venerdì sera, Vullo ha parlato al pubblico di giovani del suo lavoro di professore di gestualità e di quanto sia importante il corpo e la comunicazione autentica per non dimenticare che siamo esseri umani.

L’importanza e gli effetti di un abbraccio e tanto altro in un racconto motivazionale, che ha parlato di riscatto umano e professionale grazie alla passione per le proprie idee, al ruolo fondamentale della famiglia e dell’amore nella vita di ciascuno di noi.

La puntata è visibile anche su Rai Play a questo link:

https://www.raiplay.it/video/2023/11/listen-to-me-episodio3-36c28606-d872-49b5-a407-cf278dcd3a06.html

9 Marzo 9/11 – BUSTO ARSIZIO – Istituto Tecnico Economico E.Tosi

Luca Vullo sarà formatore per genitori e docenti a Busto Arsizio, grazie al corso organizzato da Mind4children, lo spin-off dell’Università di Padova M4C.

Nato dall’idea di Scienza Servizievole di Daniela Lucangeli, prof.ssa di Psicologia dello sviluppo all’ Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento.

Una comunità di scienziati, ricercatori, specialisti, insegnanti, educatori che sostiene e promuove la ricaduta della ricerca scientifica in azioni a servizio del potenziale umano, con il quale Vullo collabora da tempo in qualità di esperto di comunicazione non verbale ed intelligenza emotiva.

Come può essere migliorata la comunicazione tra adulti e adolescenti? Si parlerà anche di questo durante un momento formativo che servirà a fornire spunti, strategie e riflessioni su questa tematica e anche sull’apprendimento difficile e del disagio emotivo, elementi che possono influenzare negativamente la concentrazione e quindi il rendimento degli studenti.

14 Marzo – BELGIO – Università di Mons UMONS.

Giovedì 14 Marzo Luca Vullo si troverà in Belgio ospite presso l’Università di Mons UMONS.

Durante l’anno accademico 2023-2024, l’Università ha puntato i riflettori sull’Italia ed i suoi legami con il Belgio.

Vullo, in qualità di Ambasciatore della gestualità italiana nel mondo, presenterà due eventi che rientrano nelle attività dell’Anno dell’Italia all’Università di Mons, rivolte a diversi tipi di pubblico, tra cui la comunità dell’UMONS, gli studenti, la comunità scientifica ma anche un pubblico più largo.

Conoscendo infatti il suo progetto “La voce del corpo” e la sua attività di perFormatore sulla gestualità italiana, che esporta come patrimonio immateriale della nostra cultura, è stata pensata una giornata full immersion su questa grande abilità comunicativa.

Si inizierà con il workshop interattivo dalle 14:00 alle 16:30 per chiudere con lo spettacolo serale in versione One man show dalle 17:30 alle 19:00.

Entrambi si svolgeranno presso Anfiteatro Van Gogh Campus Plaine Nimy dell’Università.

Tutte le news su https://www.lucavullo.com/blog/