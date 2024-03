La Sommatinese Elisa Carbone tra le delegate per la Conferenza delle Donne Democratiche

Sono state elette le componenti delegate per il congresso nazionale delle “Donne Democratiche” che si svolgerà il prossimo 9 marzo.

Tra le 14 delegate siciliane c’è anche Elisa Carbone, ex Sindaca di Sommatino (foto in copertina)

Una notizia accolta con grande soddisfazione dalle rappresentanti donne del PD della Provincia di Caltanissetta che sottolineano come “finalmente si ricostruisca uno spazio dedicato alle donne in cui potersi confrontare ma anche elaborare delle proposte e soluzioni concrete per porre rimedio alle differenze di genere e costruire, passo dopo passo, le pari opportunità tanto sperate e mai davvero raggiunte dalle donne”.

“Quello avviato negli ultimi mesi è stato un importante lavoro di ricostruzione dello spazio di confronto delle Donne Dem che adesso, anche nella nostra provincia, è diffuso nei territori e largamente rappresentativo – commenta Elisa Carbone -. Ringrazio Valeria Valente per averci riunito intorno alla sua piattaforma programmatica e per il lavoro di sintesi con Roberta Mori che sarà la portavoce nazionale. Sarà importante avviare una seria discussione sui temi del contrasto alla violenza, della parità nella rappresentanza politica e del lavoro e portare la nostra voce nel dibattito politico, interno al PD ed esterno”.

Se è vero che già da qualche anno esiste la conferenza delle Donne Democratiche, solo da oggi questa conferenza rielegge la sua assemblea nazionale e le delegate che ne faranno parte.

“Ci auguriamo che anche in provincia di Caltanissetta si riesca a coinvolgere fattivamente una moltitudine di donne di ogni età e con background diversi per potersi al meglio confrontare sulle tematiche che ci stanno più a cuore e che riteniamo fino ad oggi non siano state abbastanza discusse nei tavoli politici e istituzionali – commenta Martina Riggi segretaria del circolo PD di San Cataldo (nella foto in alto) che da anni si batte sui temi delle donne -. Abbiamo bisogno delle donne per elaborare politiche sociali valide che possano abbattere le barriere della cultura patriarcale di cui è intrisa la nostra società e dare a tutte le opportunità che meritano. Servono donne che lavorino con e per le donne e siamo sicure che questa nostra provincia saprà lavorare al meglio.”

Il prossimo appuntamento sarà per il 9 marzo a Roma, dove tutte le delegate eleggeranno la portavoce nazionale.