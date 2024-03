Ippica in Italia: come scommettere su questo sport

Le corse sono probabilmente il primo sport sul registro delle scommesse ippiche. Questo passatempo è stato a lungo associato a rischi e grandi profitti. Basta guardare le quote offerte sulle corse dei cavalli in tutto il mondo per rendersi conto della redditività di questo tipo di intrattenimento di gioco.

Le corse dei cavalli possono essere definite il più antico intrattenimento che accetta scommesse. È difficile definirle uno sport, ma allo stesso tempo queste scommesse non perdono la loro popolarità. Oggi le scommesse cavalli italia lo confermano. I bookmaker offrono un gran numero di eventi e una vasta gamma di statistiche.

Come scommettere sulle corse dei cavalli: cinque semplici passaggi

L’ippica è lo sport più antico e pericoloso. È necessario regolare tutte le proprie azioni, anche quando si prova una notevole scarica di adrenalina. Altrimenti, i vostri sensi vi porteranno nella direzione sbagliata.

Ecco 5 semplici passi per scommettere sulle corse dei cavalli:

Prima di iniziare a rischiare denaro vero, provate a fare dei pronostici su alcuni eventi. Se riuscite a indovinare l’esito della corsa, potete passare alla modalità denaro.

Se ritenete di essere pronti per un gioco serio, dovete trovare un bookmaker responsabile. Scegliete un club di bookmaker con licenza e recensioni di giocatori reali.

Successivamente, è necessario effettuare un deposito. I moderni bookmaker italiani offrono bonus di benvenuto ai nuovi arrivati, che contribuiranno a ridurre il carico sul bankroll attivo.

Familiarizzate con i concorrenti e informatevi il più possibile sul cavallo e sul cavaliere su cui intendete scommettere. Questo sport ha i suoi favoriti e i suoi outsider.

Ascoltate i pronostici dei professionisti. Indipendentemente dalla vostra fortuna, dovreste sempre prendere in considerazione i pronostici esterni. Ci sono molti portali web tematici dove si possono ottenere consigli gratuiti sulle corse dei cavalli dai migliori corridori.

Tuttavia, prima di rischiare il vostro denaro, dovreste essere pronti a fare la vostra analisi. Tutti i dati necessari sono disponibili online ed è possibile visualizzare le condizioni dei cavalli e lo stato del fantino. Se un fantino ha disputato tre corse consecutive senza successo, non ci si deve aspettare che arrivi primo al quarto tentativo.

Come calcolare le quote nelle corse dei cavalli

È necessario tenere sotto controllo le quote e le loro variazioni. A volte i cavalli da corsa redditizi hanno quote più alte all’inizio. Capire come fare i pronostici non è un problema. Alcuni tipi di scommesse sono semplici, mentre altri richiedono tempo per essere analizzati. Per un principiante, è meglio iniziare con i classici pronostici sul risultato, per poi provare a indovinare chi arriverà quarto o quinto.

Per imparare a scommettere sulle corse dei cavalli, è necessario ricordare il tipo di scommesse come ogni percorso. In sostanza, si fanno due scommesse: una sul trionfo del cavallo, l’altra sulla sua “posizione”. Il cavallo può arrivare secondo, terzo, quarto o addirittura quinto nella corsa, portando a una scommessa vincente. La scommessa Every Path vi frutterà il doppio di una normale scommessa sulla vittoria, ma avrete due opportunità di successo.

In effetti, le scommesse sui cavalli sono il punto di partenza della storia dei bookmaker. Oggi è possibile registrare le scommesse online. I club di scommesse italiani stanno rivedendo attivamente questa disciplina sportiva e stanno includendo il live streaming.