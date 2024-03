In Calabria si sente male, arriva l’ambulanza ma è senza medico: viene chiesto intervento dell’elisoccorso, ma il paziente muore

Tragedia a Lamezia Terme dove s’è registrato un presunto caso di malasanità: l’ambulanza è senza medico, sul posto interviene l’elisoccorso ma nel frattempo il paziente, E. C. di 62 anni, muore. L’unico mezzo con un medico a bordo era a Soveria Mannelli, nel Reventino, ma per arrivare nel centro lametino ci avrebbe impiegato almeno 40 minuti.

Il malcapitato era in casa quando si è sentito male, a 500 metri dall’ospedale “Giovanni Paolo II”. Sul posto è giunta l’ambulanza, senza medico a bordo, per questo è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’infermiere presente ha cercato di rianimarlo per 50 minuti, ma l’infarto è stato fulmineo e non c’è stato nulla da fare. Per l’arrivo dell’elisoccorso è stata chiusa anche la strada, via dei Bizantini, nel quartiere Capizzaglie, per fare atterrare l’elicottero. Ma alla fine non c’è stato nulla da fare e l’uomo è morto.