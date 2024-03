Gemellaggio Villalba – Albenga: da sabato scorso è realtà

VILLALBA – Il rapporto di amicizia che da sempre lega le comunità di Albenga (SV) e di Villalba (CL) è stato suggellato dalla cerimonia ufficiale del gemellaggio, il 23 marzo 2024 presso l’aula consiliare del Comune di Villalba con la visita del sindaco albenganese Riccardo Tomatis e una delegazione di “villalbenghesi” composta da Giuseppe Di Maria, Giuseppe Garofalo e Silvio Cangialosi nella cittadina siciliana accolti dalla sindaca Maria Paola Immordino la quale ha aperto i lavori sottolineando il profondo legame tra Villalba e la città ingauna reso ancora più stretto da Rosa Guarnieri primo sindaco donna di Albenga, originaria di Villalba, e dal Comitato di Santa Lucia. La professoressa Giusi Immordino ha illustrato il progetto “Villalbenghesi: alla ricerca delle nostre radici”, un gemellaggio ante litteram tra la Scuola sec. di I grado “G. Garibaldi” di Villalba e la Scuola sec. di I grado “Dante Alighieri” di Albenga svolto nell’ormai lontano a.s. 2006-2007, dimostrando quanto le scuole siano state lungimiranti nel prevederne la concretizzazione tra i due comuni. L’auspicio è quello che tale esperienza possa essere la base per future collaborazioni e attività tra le scuole. La docente ha poi fatto un excursus storico sulle emigrazioni liguri e siciliane concludendo il suo intervento facendo ascoltare alcune strofe della canzone cantata da Rosa Balistreri “Nostalgia (Pensu a sta terra)” e della canzone “Ma se ghe penso” cantata da Bruno Lauzi, suscitando fortissima emozione tra tutti i presenti a dimostrare che quando la nostalgia diventa musica è un potente collante tra regioni diverse. Il prof. Mariano Mistretta ha letto alcuni stralci della tesi di laurea “Migrazioni dal sud al nord: il caso di Villalba e Albenga”, della dott.ssa Ornella Amico. Particolarmente significativa è stata la lettura dell’intervista rilasciata da Rosa Guarnieri all’Amico. Il sindaco Tomatis si è dichiarato fiero ed entusiasta per aver concretizzato il gemellaggio ricordando l’alacre lavoro degli emigrati villalbesi per la crescita della sua cittadina. L’impegno è quello di mantenere vivo il rapporto negli anni attraverso iniziative condivise che possano valorizzare le caratteristiche delle due città, di arricchire i legami tra i due comuni, favorendo in ogni campo gli scambi culturali, sociali ed economici. Dopo gli interventi si è proceduto alla firma del Patto di Gemellaggio del quale ha dato lettura il Consigliere Calogero Diliberti. I festeggiamenti si sono conclusi con la partecipazione alla Santa messa officiata dall’arciprete di Villalba, don Marko Cosentino. lL sindaco Riccardo Tomatis dichiara: “Accolto con un entusiasmo ed una generosità unici, lascio Villalba con il cuore pieno di emozioni e l’impegno di tornare prima possibile”. (VIDEO IN ELABORAZIONE)