Eccellenza. La super Nissa passa a Castellammare 0-3: ora la serie D è più vicina

Nell’anticipo della 25^ giornata del campionato di Eccellenza, una super Nissa ha battuto 0-3 fuori casa il temibile Castellammare 94 mettendo un altro importante mattoncino verso la promozione in serie D.

La partita è stata da subito in discesa per la squadra di Nicolò Terranova. Dopo appena quattro minuti il bomber Agudiak ha segnato la rete del vantaggio . Un gol che ha avuto il merito di esaltare la Nissa e di deprimere la squadra di casa.

Forte del vantaggio acquisito, la Nissa ha accelerato nel ritmo e nell’intensità del gioco. Al 13′ il raddoppio con Esposito abile sotto porta a battere il portiere Di Paola segnando un gol di inestimabile valore nell’economia del match.

Anche perchè la Nissa, tranne che in qualche frangente nel quale i padroni di casa sono venuti orgogliosamente in avanti, ha dominato la scena senza lasciare nulla agli avversari a parte due colpi di testa di Tarantino e Frisella che tuttavia non hanno minimamente impensierito Elezaj.

Poco dopo la mezzora del primo tempo è arrivato anche il tris con Privitera che ha servito splendidamente Caccetta che ha lasciato partire una conclusione spettacolare che è stata deviata da Agudiak che ha impresso una traiettoria decisiva alla palla che è poi finita alle spalle del portiere trapanese. Sullo 0-3 la gara è sembrata ormai andata, anche se, con carattere, orgoglio e determinazione, i padroni di casa hanno provato a riaprirla magari con un episodio che, tuttavia, nel primo tempo non è arrivato.

E’ invece arrivata, proprio alla fine del primo tempo, l’espulsione di Bah. L’attaccante del Castellammare è stato espulso dall’arbitro al culmine di una mischia venutasi a creare a seguito di un fallo su Semenzin. La successiva bagarre scatenatasi tra giocatori ha portato l’arbitro ad espellere Bah.

Il secondo tempo, pertanto, ha visto il Castellammare in dieci con la Nissa che ha controllato la partita. Il Castellammare è andato vicino al gol al 61′ con Messina (colpo di testa salvato sulla linea da Barrera), ma la Nissa ha sfiorato il poker con Caccetta (di testa) e Galfano (traversa). Alla fine, dopo oltre 5 minuti di recupero dovuti ad un infortunio che ha coinvolto Pagano e Milana, l’arbitro ha fischiato la fine del match.

Con la vittoria odierna, la Nissa sembra sempre più avvicinarsi verso il traguardo della serie D. La capolista ha ora 10 punti di vantaggio sulla Pro Favara ma con una partita in più. La vice capolista giocherà domani pomeriggio fuori casa contro il Mazara. (Foto di Marcello Giugno)