Con un tasso alcolemico oltre il limite consentito e sotto l’effetto di cannabinoidi, una donna di 36 anni è stata denunciata dai carabinieri della Compagnia di Acireale (Catania) per guida in stato di alterazione psicofisica dopo che a bordo di una Renault Twingo è stata coinvolta in un incidente autonomo.

La donna ha anche danneggiato altri 3 veicoli parcheggiati ai margini della carreggiata.