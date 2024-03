Derby ‘divertente’: 1 a 1 tra Atletico Nissa e Pro Nissa. Risultato ‘stretto’ per i ragazzi di mister Branca

Atletico Nissa rammaricato per un pareggio che alla fine sta un po’… stretto ma, non sono di certo mancate le emozioni nel derby, contro la Pro Nissa, conclusosi 1 a 1.

L’atteso match, disputato sabato 2 marzo alle ore 15, al “M. Tomaselli” di Caltanissetta, non ha tradito le previsioni e ha divertito il pubblico presente.

Ottimo ritmo alla partenza. Atletico più armonico ma Pro Nissa che si difende e riparte in contropiede. Proprio su un capovolgimento di fronte, Jallow sigla il vantaggio della Pro Nissa.

I ragazzi di mister Branca non si scompongono e continuano a macinare trame di gioco convincenti. Prima dell’intervallo ottengono il meritato pareggio con C. D’Anna glaciale nel trasformare in gol un rigore.

Anche la ripresa inizia con il turbo. Espulso il centrale difensivo dell’Atletico, Kone Seydou. L’episodio sembrerebbe spostare l’equilibrio della contesa ed invece, nonostante l’inferiorità numerica, l’Atletico confeziona, senza però concretizzarle, le occasioni più ghiotte per incamerare il bottino pieno.

Alla fine un punto “amarognolo” per l’Atletico ma che porta a sei i risultati utili consecutivi. Adesso un turno di riposo ed alla ripresa, sabato 16 marzo, il big-match in trasferta, in casa della Caterinese, temibile capolista del campionato.