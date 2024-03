“Caltanissetta, panorama fotografico”: al via la mostra di Salvatore Alessi

Caltanissetta, panorama fotografico (come non l’avete visto mai). Questo è il titolo dell’esposizione fotografica che l’artista sancataldese propone nelle vetrine di Corso Umberto I, difronte il Comune di Caltanissetta (ex caffè Romano), fino al lunedì 1° aprile 2024.

Le foto, realizzate con l’ausilio di un aereo superleggero, raccontano la città da una prospettiva diversa.

Alcune foto di vecchie cartoline illustrate e le foto di due amici, Ilenia Marchese e Salvatore La Placa, contribuiscono alla visione insolita della città, da altri punti di vista.

Fotografo per passione, Salvatore Alessi, sin dal 2015 ha curato una serie di mostre fotografiche, tra le quali quella, realizzata con l’amico Michele Cravotta, dal titolo “San Cataldo il primo cittadino, amministratori che hanno ricoperto la carica di Sindaco dal 1943 ad oggi”. Una iniziativa che riscosse un grande successo e dalla quale è nato, successivamente, un calendario con tutte le foto dei Sindaci di San Cataldo del dopoguerra che ha fatto registrare un grande interesse nella comunità locale.