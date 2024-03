Caltanissetta, Open day 2024 del Polo Territoriale Universitario per i giovani studenti di scuola superiore. Tesauro: “Orgoglioso del lavoro svolto”

Momento di grande rilevanza per l’informazione e la formazione di Caltanissetta e provincia, avvenuto questa mattina, 19 marzo, al Teatro Rosso di San Secondo, che ha visto l’Open day, indirizzato ai giovani studenti, in particolare delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, organizzato dal Polo Territoriale Universitario nisseno dell’Università degli studi di Palermo in sinergia con il Consorzio Universitario di Caltanissetta.

“Sono orgoglioso – ha affermato Walter Tesauro, presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta –, di aver potuto portare, da tre corsi iniziali a sette corsi attualmente.”

Durante l’evento, caratterizzato anche da una sala colma ed entusiasta, oltre alla presentazione dei percorsi formativi degli indirizzi in Medicina e Chirurgia, Scienze Tecnologiche Agrarie e Infermieristica, sono stati inaugurati due nuovi corsi: Farmacia quinquennale e Medicina e Chirurgia con indirizzo Tecnologico (MEDIT)

Formare, indirizzare e accompagnare in sinergia i ragazzi sono le parole chiave su cui il Consorzio Universitario di Caltanissetta impronta la sua vocazione e la volontà di offrire ai giovani, ascoltando le loro esigenze, la possibilità di restare nella propria terra, senza emigrare ed evitando la desertificazione del territorio nisseno.

A valorizzare tale tesi, il racconto di due giovani studenti, Chiara e Antonio, del corso di laurea infermieristica di Caltanissetta, originari di Palermo, intervenuti spontaneamente e i quali hanno asserito di avere un rapporto diverso con i professori e di sentirsi più seguiti anche durante il tirocinio in ospedale, oltre che a preferire la tranquillità e la serenità della città di Caltanissetta.

Un luogo, dunque, Caltanissetta, fondamentale e di riferimento per i giovani che si apprestano a fare scelte di vita importanti, e sul quale si decide di investire sempre più, in termini di formazione universitaria, considerata la già sinergia tra Regione, Università degli studi di Palermo e Consorzio Universitario che ha visto la crescita dell’offerta formativa e sanitaria integrandola con l’offerta assistenziale dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, apportando un valore aggiunto per gli studenti iscritti nella Facoltà di Medicina e per l’utenza che si avvale dei servizi ospedalieri.

Ha dichiarato Walter Tesauro: “Con il Consorzio cerchiamo di solidificare ancora di più la presenza dell’università a Caltanissetta, grazie anche all’impegno del magnifico rettore Massimo Midiri, il quale non ha potuto essere presente, oggi, per motivi istituzionali, ma sono certo che lo è stato con il cuore.”