Caltanissetta. Il Cral Giustizia in visita a San Cataldo per conoscere i riti della Settimana Santa

CALTANISSETTA. Le visite guidate organizzate dal Cral Giustizia Caltanissetta non conoscono sosta. Domenica 24 marzo si terrà un fuori programma a San Cataldo dove si andrà a conoscere i riti della settimana santa sancataldese visitando il Calvario, i piccoli misteri, le vare grandi, i Sampauluna, il cataletto del Cristo ed altri posti interessanti di San Cataldo.

A guidare il gruppo Cral Giustizia Caltanisetta, come ha sottolineato il presidente Calogero Occhipinti, sarà la ProLoco sancataldese. In via del tutto eccezionale, l’appuntamento è alle ore 15,30 con appuntamento davanti il Calvario a San Cataldo e da qui ci sposteremo per visitare i vari siti.

Nello svolgere dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta …. e non solo – 2024” il Cral Giustizia si avvale della collaborazione delle associazioni: Lions Caltanissetta dei Castelli, Francesco Amico, Royal Eagles e della delegazione Prov.le di Caltanissetta delle Guardie d’Onore alle reali tombe al Pantheon; ed ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Caltanissetta e della ProLoco nissena. La partecipazione è, come sempre, gratuita e l’invito è rivolto a tutti (soci e non soci del CRAL).