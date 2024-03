Caltanissetta, depistaggio Borsellino. Poliziotto teste: “A terra trovati 7-8 fascicoli”

L’agente di polizia Francesco Vaiana sta testimoniando al processo d’appello sul depistaggio della strage di via D’Amelio. Imputati sono tre agenti che hanno fatto parte del gruppo Falcone e Borsellino, accusati di calunnia con l’aggravante di aver agevolato Cosa nostra. In primo grado e’ caduta l’aggravante e i reati sono stati prescritti per Mario Bo e Fabrizio Mattei. L’assoluzione, invece, e’ arrivata per Michele Ribaudo.

L’agente di polizia sta raccontando alla corte, presieduta da Giovanbattista Tona, il momento in cui nella III sezione della squadra mobile di Caltanissetta venne trovato il faldone del “materiale gruppo Borsellino” all’interno del quale c’era la relazione dei sopralluoghi effettuati da falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino.

Il teste ha raccontato che il faldone era a terra e sopra c’erano “7 o 8 fascicoli”. Il rinvenimento e’ avvenuto nell’ottobre dello scorso anno e tutta la documentazione e’ stata trasmessa alla Procura di Caltanissetta.