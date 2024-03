Caltanissetta, Bilancio partecipativo: al M.Abbate un incontro aperto alla cittadinanza

Il Centro Polivalente “Michele Abbate”, nell’incontro in programma martedì 26 marzo alle ore 16.30, ospiterà uno spazio condiviso all’interno del quale sarà possibile esprimere e confrontare le idee dei cittadini relative al Bilancio Partecipativo 2024.

Si tratta di un importante strumento di democrazia partecipata utile ad accogliere le più meritevoli proposte di crescita strategica della comunità e a realizzare progetti innovativi di cui può beneficiare l’intero territorio.

L’incontro rappresenterà un’opportunità non solo per condividere nuove visioni di sviluppo, ma anche per approfondire e chiarire tutti i dettagli del relativo bando, al quale possono partecipare tutti i residenti a Caltanissetta con almeno 16 anni compiuti.

Dopo la prima fase, nel corso della quale i cittadini nisseni hanno scelto le tre aree tematiche per la destinazione delle somme del bilancio partecipativo 2024 (Cultura, integrazione e inclusione; Sport; Turismo), adesso via libera alla creatività: c’è tempo fino alle 12.00 del 20 aprile, infatti, per la presentazione delle proposte di progetto di interesse collettivo.

“Invitiamo tutti a partecipare all’incontro di martedì 26 marzo – ha dichiarato l’Assessore Giuseppe La Mensa. Sarà l’occasione ideale per chiarire tutti gli aspetti dell’avviso e nella speranza, perché no, di catalizzare l’attivazione di possibili collaborazioni e co-progettazioni anche tra ideatori di interventi potenzialmente complementari al fine di valorizzare al meglio questo strumento di partecipazione civica ormai maturato pienamente in questi ultimi anni”.

Per tutti i dettagli del bando: (CLICCA QUI)