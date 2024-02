Sutera. Liberata e messa in sicurezza la carreggiata della sp 20bis interessata dal crollo dei gabbioni

SUTERA. A seguito di una tempestiva segnalazione da parte del Comune di Sutera e di un proficuo incontro e confronto con i funzionari del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta, è stata prontamente liberata e messa in sicurezza la carreggiata della SP 20 bis, interessata dal crollo dei gabbioni.

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale di Sutera che ha anche confermato come i lavori in questione saranno completati nei prossimi mesi con la realizzazione dei nuovi gabbioni al fine di garantire un’adeguata viabilità in questo tratto stradale.