Sutera, festeggiati i 100 anni di zi Giovanni Raimondi. Banda musicale e auguri della cittadinanza

SUTERA – Festeggiamenti alla grande per zi Giovanni Raimondi di Sutera per il ragguardevole raggiungimento del traguardo dei 100 anni di vita, ieri 14 febbraio 2024, circondato dall’affetto della moglie, ‘a za Annetta e dai suoi tre figli, tutti e tre docenti, il prof. Onofrio Raimondi del Virgilio, il prof. Paolino Raimondi dell’Hodierna ed il più piccolo prof. Salvatore Raimondi docente impegnato a Palermo. Un compleanno davvero speciale, in cui un’intera comunità ha voluto festeggiare, con tanto di banda musicale un figlio suterese che ha conosciuto quattro generazioni diverse; “un uomo di grande bontà, empatico ed onesto”, come ha evidenziato il sindaco Giuseppina Catania nel suo discorso augurale, presente anche l’Amministrazione comunale e tutta le cittadinanza, sottolineando che “Il nonnino è nel cuore dei suteresi per la sua propensione ad aiutare chi è in difficoltà per il suo temperamento mite”. Ha poi aggiunto. “Zi Giuvanni rappresenta un esempio di vita per tutta la comunità suterese: un marito devoto e un padre amorevole, capace con il suo impegno e quello della moglie, di concedere l’opportunità ai suoi figli di conseguire gli studi in un periodo storico difficile”. Nel concludere ha poi aggiunto:_“ E’ la nostra banca del sapere, testimone di esperienze che possiamo solo immaginare dai suoi racconti e che i più giovani potranno apprendere solo studiando la storia nei libri di testo”. Una vita vissuta, dunque, quella del nonnino zi Giuvanni Raimondi, che profuma di amore per tutta la sua famiglia, di altruismo, e di laboriosità nella sua attività lavorativa. Va detto che, ancor prima dei festeggiamenti, non potendo essere presente per impegni in parrocchia, data la particolare giornata liturgica de mercoledì delle Ceneri, Il parroco Padre Leonardo Mancuso è andato a trovare il nonnino Raimondi per congratularsi con lui, fare gli auguri ed impartire la sua benedizione. Un po’ più tardi, in piazza si è formato un corteo, presente il primo cittadino, raggiungendo l’abitazione del festeggiato, presenti i familiari che hanno fatto gli onori di casa, in un clima di gioia e anche commozione. Con Il discorso augurale e la consegna della targa ricordo del sindaco, le note festose della banda cittadina, col coinvolgimento corale dei numerosi presenti fra applausi e canti, col ringraziamento del nonnino, con l’assaggio di un piccolo rinfresco, si è festeggiato, in un clima gioioso e familiare, il centenario di zi Giovanni Raimondi, nonnino apprezzato dalla cittadinanza.