Serradifalco. I fondi della Democrazia partecipata saranno destinati di nuovo ai festeggiamenti del Patrono San Leonardo

SERRADIFALCO. Anche per quest’anno, come già per quello precedente, i fondi della Democrazia partecipata saranno destinati ai festeggiamenti del Santo Patrono San Leonardo che si svolgeranno il prossimo mese di agosto. E’ stato infatti solo uno il progetto presentato a seguito della recente pubblicazione del bando pubblico per l’assegnazione dei fondi della Democrazia partecipata per il finanziamento di progetti.

Il bando ha visto la partecipazione di una sola proposta progettuale consistente nella realizzazione della festività del Santo Patrono San Leonardo Abate, che si celebra, per tradizione, la seconda domenica di agosto. La detta proposta/idea-progetto consiste nella destinazione delle somme a disposizione della democrazia partecipata in favore dello storico concerto del lunedì successivo alla seconda domenica d’agosto.

Nello specifico tali festeggiamenti solenni, sono molto sentititi da tutta la cittadinanza Serradifalchese e si svolgono nel periodo estivo nella considerazione che numerosi concittadini emigrati rientrano in paese per trascorrere le ferie estive con le proprie famiglie d’origine, aumentando così notevolmente il numero di abitanti.

Come lo scorso anno, anche quest’anno i fondi per la Democrazia partecipata ammontano a 6 mila euro Iva compresa. La proposta, secondo la commissione che l’ha valutata, <Ha la caratteristica del perseguimento dell’interesse generale perché investe la cittadinanza ed inoltre contribuisce anche allo sviluppo dell’economia locale>. La somma relativa alla Democrazia partecipata sarà comunque inferiore rispetto alle spese che il Comitato organizzatore dell’evento dovrà affrontare.