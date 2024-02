Serie D. In attesa della sfida di domenica prossima al Castrovillari, la Sancataldese si rinforza con il terzino Ali Samake

Nuovo colpo di mercato per la Sancataldese. La società verdeamaranto, in attesa della sfida di domenica prossima in casa contro il Castrovillari, ha annunciato un nuovo arrivo: si tratta di Ali Samake. Maliano, classe 2000, Ali è un giocatore con un bagaglio di esperienze giovanili con la Primavera del Torino, e più tardi con le maglie di Dinamo City e KS Lushnja nella Kategoria Superiore, il massimo campionato albanese.

Samake è un terzino sinistro dinamico, con spiccate doti tecniche e atletiche che il tecnico Passiatore spera di poter avere a disposizione per consentirgli di dare il proprio contributo alla corsa salvezza della società verdeamaranto attesa domenica prossima ad una sfida salvezza importante per la sua classifica.