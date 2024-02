San Cataldo. Il sindaco: “Dimezzato il costo del passo carrabile; abbassate le tariffe per l’occupazione del suolo pubblico”

SAN CATALDO. Dimezzato il costo del passo carrabile, diminuite, in generale, le tariffe per l’occupazione del suolo pubblico e quelle per le attività edili.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Gioacchino Comparato. Il primo cittadino ha sottolineato come tali risultati sono stati il frutto di un impegno politico continuo e concreto al servizio della cittadinanza.

” Ci eravamo impegnati per abbassare le tariffe sull’occupazione del suolo pubblico – ha detto il sindaco Comparato – dopo l’uscita dal dissesto tanti gli interventi, ma adesso, come avevamo preannunciato, abbiamo proceduto a dimezzare il costo per chi possiede un passo carrabile”.

Comparato ha poi concluso: “E non solo! Diminuiscono in generale le tariffe per l’occupazione del suolo pubblico, come quelle previste per le attività edili! Un passo avanti – ha concluso – per venire incontro a commercianti e cittadini”.