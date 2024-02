San Cataldo, Carnevale dei bambini… and Family: domenica l’oratorio dei Salesiani colora la piazza

Domenica 11 febbraio, dalle ore 09.30 e per tutta la mattinata l’oratorio dei Salesiani ha organizzato una manifestazione alla quale sono invitati tutti i bambini e le loro famiglie.

“Carnevale dei bambini… and Family” è ormai un rituale appuntamento, raggiunto alla 48^ edizione, che attira tanti cittadini ma anche abitanti dei Comuni limitrofi per vivere una giornata in allegria e spensieratezza tra musica, colori e tanto divertimento.

Il programma inizia alle ore 09.30 nella chiesa Sant’Alberto Magno con la celebrazione alla quale sono invitate a partecipare tutte le mascherine.

Al termine della funzione, alle 10.30, il raduno delle mascherine è previsto al Monumento a Piazza Papa Giovanni XXIII. Lì, ad aspettare tutti i bambini, i giovani e gli adulti che vorranno travestirci saranno già presenti i gruppi organizzati e i carri realizzati.

Non mancherà, anche quest’anno, lo speciale stand “Trucco” a cura della scuola professionale dei mestieri “Euroform”.

Ad animare la giornata sarà presente anche la banda musicale Libera Associazione Sancataldese.

Alle ore 12.00, sempre in Piazza Papa Giovanni XXIII, si svolgerà la premiazione dei gruppi con musica e spettacolo. Ad intrattenere il pubblico sarà presente la scuola di breakdance Red Devil Crew e la scuola di ballo New Planet Academy.

Tanti gli sponsor che, anche quest’anno, hanno voluto contribuire per la realizzazione di questa mattinata di allegria e festa. Un segnale che mostra come, se c’è il desiderio, l’impegno e la voglia di creare relazioni sociali e culturali, basta anche un piccolo contributo e, l’unione di tante realtà, creerà un risultato che andrà ben oltre le aspettative inziali.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’oratorio salesiano di via Don Bosco, 113 o chiamare al numero 0934 577841 (apertura dalle ore 15.00)