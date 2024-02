Roma, arrestato 42enne nisseno con 17 involucri di cocaina

Nel quartiere San Basilio, in viale Kant, un 22enne albanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato e fermato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro, alla guida di un’utilitaria noleggiata e, una volta fermato, al termine di un controllo, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 6 dosi di crack, nonché 200 euro circa in contanti.

Sempre a bordo di un’utilitaria a noleggio, i Carabinieri della stazione di Roma Talenti hanno controllato d’iniziativa, in via delle Vigne Nuove, un 42enne originario della Provincia di CALTANISSETTA e lo hanno trovato in possesso di 17 involucri di cocaina e circa 130 euro in contanti