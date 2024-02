Riconoscimenti per la Nissa al “Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello sport”: premiati Giovannone, Caccetta e Cancelleri

Due riconoscimenti alquanto prestigiosi per la Nissa in queste ultime ore. Entrambi sono arrivati con i premi al “Kalat Winner – Caltanissetta che vince nello sport”. Un primo riconoscimento è andato all’intera squadra biancoscudata guidata dal tecnico Nicolò Terranova per una stagione fin qui da incorniciare con il record media-punti a livello nazionale. Una stagione che la sta vedendo protagonista di un campionato di valore assoluto nobilitato nell’ultima di campionato dalla vittoria con il Mazara 46 che ha visto aumentare il vantaggio sulla Pro Favara a 6 punti. Sul palco a ritirare il premio capitan Cristian Caccetta e il diggì Cancelleri.

Caccetta e Cancelleri

L’altro riconoscimento, invece, è andato direttamente al presidente Luca Giovannone come miglior personaggio sportivo dell’anno. Luca Giovannone, imprenditore di spessore e al tempo stesso uomo di calcio e sport, grazie al suo progetto ha saputo riportare entusiasmo e nissenità alla Nissa consentendole di primeggiare nel campionato di Eccellenza e di puntare alla promozione in serie D. Giovannone, con la sua progettualità, è riuscito a dare nuova linfa ad un movimento calcistico che da anni cercava di tornare ai fasti di un tempo. Un’impresa che con lui sta riuscendo.

Per la Nissa due attestati di stima che la dicono lunga a proposito della bontà del suo progetto e del grado di apprezzamento che lo stesso sta riscuotendo in Città e tra gli appassionati.