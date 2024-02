Quali sono i requisiti che consentono ai casinò di ottenere la licenza in Italia?

In Italia per contrastare il fenomeno del gioco illegale, fin dalla metà degli anni duemila sono stati stabiliti dei rigidi criteri per regolamentare il settore. Oggi gli operatori che intendono entrare nel comparto del gioco online devono rispettare dei precisi requisiti per ottenere la licenza e devono continuare a mantenerli nel corso degli anni. Vediamo nel dettaglio cosa è richiesto ai casinò.

Un po’ di storia del gioco legale in Italia

Iniziamo con il ripercorrere l’iter che ha portato all’attuale disciplina per quanto riguarda il gioco online in Italia. Con il decreto legislativo 4 luglio 2006, n.223, conosciuto anche come Decreto Bersani, nel 2006 è stato consentito agli operatori esteri di entrare nel mercato italiano del gioco, eliminando le concessioni per i giochi online ma prevedendo l’introduzione di una licenza rilasciata dall’AAMS, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (oggi diventata ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Con la legge del 7 luglio 2009, n.88 è stata introdotta una nuova disciplina in materia di gioco online, stabilendo delle nuove disposizioni per quanto riguarda l’esercizio e la raccolta a distanza di alcuni giochi online. Viene introdotto l’obbligo per i casinò di promuovere il gioco responsabile e di vigilare i comportamenti dei giocatori e di adottare nuovi strumenti per l’autoesclusione dei minori.

Nel 2011 è stato introdotto il decreto direttoriale 11 aprile 2011, numero 666, che dà il via al poker cash e ai giochi da casinò, ma soprattutto è stato liberalizzato il gioco online con il cosiddetto Decreto di Ferragosto (D.lg. 13 agosto 2011, n.138). Infine, l’AAMS ha acquisito maggiore autonomia decisionale in materia di giochi.

L’ultima importante tappa nel percorso di regolamentazione del gambling nel nostro Paese è rappresentata dal D.lg. 12 luglio 2018, n.87, meglio conosciuto come Decreto Dignità o Decreto Di Maio. Con questo provvedimento, molto voluto dalla politica, è stata vietata la pubblicità, in qualsiasi forma e su qualsiasi media, per i giochi o le scommesse in cui sono previste delle vincite in denaro e sono state previste salate multe per i trasgressori.

Cos’è la licenza AMD

Come accennato sopra, le sigle AMD e AAMS sono importanti e sono assolutamente da conoscere per poter giocare in modo sicuro. I casinò AMD sono gli unici autorizzati al gioco legale in Italia, questo significa che qualsiasi piattaforma non priva di licenza è da considerarsi illegale.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conosciuta anche come Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli, è l’autorità che regolamenta il gioco in Italia e provvedere da un lato alla riscossione dei tributi, dall’altro al controllo e alla prevenzione di eventuali attività illecite.

La licenza viene rilasciata esclusivamente alle piattaforme che hanno sede legale nel territorio italiano, dopo una serie di verifiche. I controlli riguardano sia l’integrità della società che fa domanda, sia il rispetto dei requisiti, grazie alla collaborazione di appositi Organismi di Verifica (OdV). Oltre che al momento del rilascio, i controlli vengono ripetuti nel tempo e se non sono più presenti i requisiti minimi viene revocata la licenza.

Le caratteristiche obbligatorie per poter operare legalmente in Italia sono le seguenti:

Vietare il gioco ai minori di 18 anni sulla piattaforma.

Richiedere l’iscrizione al giocatore tramite l’invio di un documento di identità in corso di validità.

Garantire la sicurezza dei dati e delle transazioni economiche.

Garantire la sicurezza dei giochi.

Promuovere il gioco responsabile.

Avere un sito Internet completamente in lingua italiana.

Fornire un servizio di assistenza facilmente accessibile e in lingua italiana.

Come riconoscere i siti autorizzati ADM

Risulta evidente che è fondamentale riconoscere che la piattaforma di gioco a cui ci si vuole iscrivere sia legale in Italia. Il modo più semplice per fare questa verifica è controllare se sul sito dell’operatore sia presente il logo AMD (o AAMS). Questo simbolo, un piccolo timone di colore azzurro con il tricolore e l’acronimo AMD, deve essere contenuto nell’homepage del sito.

Dato che a volte il logo potrebbe non essere presente, è fondamentale cercare il numero di concessione dell’operatore. Si tratta del numero a cui è associata la regolare licenza per poter operare nel settore. Anche questa importante informazione è riportata sul sito Internet della piattaforma.

L’ultima verifica è quella che toglie ogni dubbio. Qualora si voglia essere sicuri che un operatore sia autorizzato AMD, basta consultare il sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella sezione dedicata ai giochi: qui si trova l’elenco completo dei casinò che hanno ottenuto l’autorizzazione. Una controverifica è rappresentata dalla consultazione dell’elenco dei siti inibiti, cioè oscurati dall’AMD perché illegali.

I rischi delle piattaforme illegali

Giocare sulle piattaforme non autorizzate in Italia comporta numerosi rischi. Innanzitutto, non è garantito il trattamento dei dati personali e finanziari, che potrebbero essere ceduti a terzi senza il proprio consenso. Inoltre, i giochi potrebbero avere delle percentuali di ritorno al giocatore molto sfavorevoli per il giocatore (per quelli legali è fissato un limite sotto il quale non si può andare). Infine, potrebbero non essere pagate le vincite, cioè si potrebbe cadere in vere e proprie truffe. Per questi motivi è fondamentale giocare solo sui siti di gioco legali e autorizzati dall’ADM.