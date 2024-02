Ponte Stretto, Meloni: “Impossibile è parola che usa chi non ha coraggio e voglia di lavorare”

“Sulle infrastrutture complessivamente questo acccordo dedica oltre 1 mld di euro: ci sono i 300 milioni destinati per legge alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, quelli che molti definiscono il ponte che non si farà mai, che è impossibile fare, ma io sono convinta che ‘impossibile’ è la parola che usano quelli che non hanno coraggio, che non hanno voglia di lavorare: per quelli che hanno coraggio e voglia di lavorare le cose si fanno”.

Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta alla firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Calabria.