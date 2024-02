Pallavolo Under 16 femminile. A Castellana l’Albaverde rimonta 2-3 Madonie

Successo in rimonta per la SEAP Albaverde under 16 a Castellana contro il Madonie superato al tie-break (2 – 3: 26/28; 21/25; 25/20; 25/19; 15/12) dopo due ore e 22 minuti di gioco. Le due formazioni si sono date battaglia senza risparmiarsi dando vita ad una gara accesa ma sempre nell’ambito della sana rivalità sportiva.

Le nissene, ancora una volta a ranghi ridotti, hanno ribaltato le sorti della gara dopo aver perso il primo set ai vantaggi, dopo un recupero vanificato nei punti finali, e il secondo travolte dalla delusione per l’occasione perduta.

Dal terzo parziale in poi Carlotta Santoro e compagne hanno ripreso il filo della gara ritrovando coesione, scaricando il nervosismo e grazie ad un servizio finalmente efficace e una maggiore compattezza di squadra hanno conquistato due meritati punti che le avvicinano alla parte alta della classifica del girone C del campionato territoriale Akranis under 16.

Questa la formazione dell’Albaverde schierata lunedì 13 febbraio a Castellana da Fabio Tolini coadiuvato dal secondo allenatore Giacomo Sanguedolce: Palermo, Pistone, Santoro (K), Cicardo, Romano, Miraglia Messina, Olivo, Lacagnina.