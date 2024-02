Ottavi di finale Champions 2024: risultati delle gare di andata e quote sulle vincenti



I risultati delle gare di andata degli ottavi di finale hanno modificato anche le quote vincente Champions 2024 ma senza cambiamenti totali, perché la squadra favorita resta sempre il City di Guardiola. Ecco tutti i risultati nell’attesa delle gare di ritorno.





City e PSG al top, Lazio e Real vittoria a corto muso



I Blancos allenati da Carlo Ancelotti puntano alla loro Champions numero 15 per allungare il record assoluto di vittorie. Nel palinsesto delle quote il Real Madrid è la seconda favorita quotata a 5.5 e la vittoria per 0 – 1 nella gara di andata contro il Lipsia agli ottavi è un grande passo avanti in una gara abbastanza equilibrata.



Il City di Guardiola favorito come vincente del torneo a quota 2.75 ha vinto 1 – 3 contro il Copenhagen negli ottavi di andata in una gara totalmente dominata con il 75% di possesso palla, 26 tiri totali tentati di cui 12 nello specchio della porta. Con questi numeri i Cityzens si preparano al bis e Guardiola è pronto per raggiungere Carlo Ancelotti a quota 4 Champions vinte.



Il PSG ha vinto in casa contro il Real Sociedad per 2 – 0 con la prima rete firmata Mbappe. La quota dei Parigini vincenti Champions è 11 e quest’anno il club allenato da Luis Enrique ha tutte le intenzioni di arrivare fino in fondo.



Il colpaccio della Lazio all’Olimpico contro il Bayern è sicuramente la sorpresa più inaspettata di questi ottavi, basta vedere le rispettive quote per la vittoria del torneo per comprendere il gap tra queste due squadre: Bavaresi vincenti Champions quotati a 8, Aquile quotate a 101.



Sorpresa Porto e flop Arsenal, il Napoli pareggia e l’Inter vince



Nel palinsesto delle scommesse online Champions League 2023 – 2024 su Betfair l’Arsenal è quotato a 8 per la vittoria della Champions, mentre il Porto che ha vinto la gara di andata 1 – 0 allo scadere resta tra le outsiders quotato a 81. Ecco un’altra sorpresa di questa fase del torneo e si prevede una gara di ritorno a trazione Over 3.5.



Buona la prestazione del Napoli contro il Barcellona perché riesce a pareggiare al Diego Armando Maradona dopo lo svantaggio, tuttavia, i Partenopei hanno ancora tantissimo lavoro da fare a livello tattico per acquisire maggiore consapevolezza e giocare il match di ritorno a viso aperto.



Dopo la vittoria per 1 – 0 contro l’Atletico Madrid la quota dell’Inter vincente Champions è scesa da 15 a 12, un ottimo segno per gli uomini di Inzaghi che si preparano a ripetere la cavalcata della scorsa stagione per agguantare la settima finale nella storia del club Nerazzurro. Tuttavia, bisognerà fare tantissima attenzione nel match di ritorno perché il Cholo Simeone è un esperto di questa coppa e ha disputato già due finali nelle passate stagioni.



La sfida curiosa tra PSV e Dortmund è terminata 1 – 1 per queste due squadre che sono quotate come outsiders rispettivamente a 41 e 101 per la vittoria della Champions. Uno di questi due club arriverà ai quarti e potrebbe tranquillamente raggiungere la semifinale, rivelandosi la sorpresa più imprevedibile di questa stagione: saranno i tedeschi o gli olandesi? Ai posteri l’ardua sentenza calcistica.