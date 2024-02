Mussomeli, i tragici fatti dell’acqua del 1954.Iniziative ANPI

MUSSOMELI- Ricorre oggi (17 febbraio) il 70° anniversario dei tragici fatti dell’acqua, una protesta, per la mancata erogazione dell’acqua che causò la morte di quattro persone: Vincenza Messina (25 anni), Onofria Pellitteri (50 anni), Giuseppina Valenza (72 anni) e Giuseppe Cappalonga (16 anni). Per questa ricorrenza la sezione ANPI di Mussomeli ha deciso di coinvolgere le scuole medie e superiori del paese, in modo da trasformare la memoria in un momento di condivisione e riflessione. Negli atri di ciascun istituto, tra sabato 17 febbraio e lunedì 19 febbraio, verranno istallate delle bacheche informative con articoli, dati e una poesia ispirata proprio da quei fatti. Intanto, oggi, la locale ANPI alle ore 10, (sabato 17), deporrà una corona di fiori in via della Vittoria.