Giovane di 20 anni accoltellato al culmine di una lite con altri coetanei: trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita

Un nuovo caso di accoltellamento, stavolta a Milano. Vittima di questo ennesimo episodio di violenza è stato un giovane di 20 anni. Il fattaccio è avvenuto nei presso di Piazza Selinunte. Il giovane è stato accoltellato al culmine di una lite con altri ragazzi. E’ quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Porta Magenta, che stanno indagando sul caso.

I militari stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto; finora è stato accertato che la vittima, di origine egiziana, è stata colpita con una coltellata al fianco sinistro, a seguito di un litigio con un gruppo di nordafricani. L’intervento dei carabinieri è avvenuto su segnalazione pervenuta al 112. Il ragazzo ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, ma non sarebbe in pericolo di vita. (Adnkronos)