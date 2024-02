“G.B.Hodierna” Mussomeli: “Prevenzione e promozione della salute sessuale tra gli adolescenti: meno tabù più consapevolezza”.

Oggi, presso l’auditorium “Lillo Zucchetto”, gli studenti del triennio dell’I.I.S. G.B.Hodierna hanno partecipato all’evento informativo “Prevenzione e promozione della salute sessuale tra gli adolescenti: meno tabù più consapevolezza” nell’ambito del Progetto PTOF Educazione alla salute. L’evento è stato organizzato e realizzato congiuntamente dall’IIS G.B. Hodierna, dall’assessorato alle politiche Sociali del Comune di Mussomeli e con i volontari della Croce Rossa. Dopo i saluti della referente alla salute, prof.ssa M.Patrizia Cagnina, l’Assessore alle politiche Sociali del Comune di Mussomeli, dott. Daniele Frangiamore, ha evidenziato l’impegno dell’amministrazione comunale ad attenzionare le problematiche giovanili mediante interventi di informazione e prevenzione, presentando gli interventi curati dall’ufficio servizi sociali. Impegno sottolineato anche dal sindaco Giuseppe Catania. In particolare l’assistente sociale, dott.ssa Rosamary Ferrara ha svolto il suo intervento sul tema “Salute sessuale. Quanto ne sappiamo?” e la dott.ssa Enza Costanzo, psicologa, ha approfondito il tema “Affettività e sessualità nell’adolescenza”. Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Mussomeli ha partecipato all’evento inerente l’iniziativa “Love Red”; brillante l’intervento del volontario Vincenzo Mirto sulle infezioni sessualmente trasmissibili e HIV, su profilassi pre esposizione e post, test. La dott.ssa Alfonsina Orlando, medico ginecologo, ha trattato in modo esaustivo il tema “Prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e delle gravidanze in età adolescenziale” , portando la sua trentennale esperienza lavorativa presso il Consultorio di Mussomeli. L’incontro è proseguito con dialogo interattivo: gli studenti, in forma anonima, hanno formulato quesiti che hanno ricevuto le adeguate risposte degli esperti.