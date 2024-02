Eccellenza. Messi già in prevendita i biglietti di Don Carlo Misilmeri – Nissa di domenica prossima

In casa Nissa è già febbre in vista della sfida di domenica prossima a Misilmeri contro l’insidioso Don Carlo. Il match prenderà il via alle ore 15 allo stadio Aloisio di Misilmeri.

Come già anticipato in precedenza, non ci sarà botteghino aperto allo stadio, per cui chi dovesse presentarsi senza biglietto d’ingresso non potrà accedere all’interno per vedere di presenza la partita.

C’è un solo modo per accaparrarsi il biglietto di Don Carlo Misilmeri – Nissa: acquistarlo in prevendita. Il tagliando del settore ospiti è già disponibile a Caltanissetta al costo di 10 euro. Per l’acquisto dei tickets, in prevendita, è possibile rivolgersi direttamente a Big& Small, via don Minzoni 205, Caltanissetta. (foto Marcello Giugno pagina Facebook Nissa FC)