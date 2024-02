Eccellenza. A Misilmeri la Nissa punta al successo per confermare o aumentare il vantaggio sulla Pro Favara

Capitolo 22 del campionato di Eccellenza girone A. Oggi la Nissa affronta in trasferta il Don Carlo Misilmeri. Tra gli impegni che la squadra di Terranova affronterà fuori le mura amiche, quello odierno, per grado di difficoltà, sulla carta, appare il secondo dietro solo a quello contro il Castellammare.

In effetti, il Don Carlo Misilmeri è squadra ben costruita che sa esprimere, soprattutto quando gioca in casa, una cifra calcistica notevole. Quindi occhi aperti in casa di una Nissa che non ha certo bisogno di tenere gli occhi aperti dal momento che, è da quando il campionato è iniziato che la squadra del presidente Giovannone è con gli occhi aperti.

Anche per questa trasferta saranno oltre 150 i nisseni che seguiranno la squadra del cuore a Misilmeri. La società palermitana ha raccomandato di evitare di venire allo stadio senza biglietti in quanto la biglietteria sarà chiusa.

Il match, anche stavolta, si annuncia intenso ed entusiasmante. La Nissa, ovviamente, deve vincere per mantenere a 6 i punti di distanza dalla vice capolista Pro Favara. Almeno questo è l’obiettivo minimo, tranne passi falsi ulteriori degli agrigentini. Ma l’impegno di Privitera e compagni è ancora una volta di quelli tosti, anche perchè il Don Carlo ha poco da perdere e perchè, quando arriva la capolista, le forze degli avversari, inevitabilmente e logicamente, si moltiplicano.

Nella Nissa non ci sarà Esposito squalificato, ma rientrano Barrera e Agudiak. La probabile formazione: Elezaj, Scaletta, Rossi, Privitera, Barrera, Neri, Semenzin, Pagano, Agudiak, Caccetta, Gueye. (Foto Marcello Giugno)