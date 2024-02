Cisl Fp. Stabilizzazione del personale contrattista dei Comuni di Serradifalco e Mussomeli: chiesto incontro urgente

Stabilizzazione dei lavoratori contrattisti dei Comuni di Serradifalco e Mussomeli e ripartizione del fondo per l’anno 2024, la Cisl Fp chiede un incontro urgente alle amministrazioni per affrontare la problematica.

A firmare la lettera recapitata ai sindaci sono la segretaria territoriale della Cisl Fp delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna Simonetta Trovato e il coordinatore provinciale di Caltanissetta Gianfranco Di Maria.

“A fronte delle notizie che arrivano da Roma – scrivono Franzone e Di Maria – rispetto alla possibilità di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato che sarà inserita nel Decreto ‘mille proroghe’ per gli enti in dissesto, in riequilibrio, o che non abbiano ancora

approvato i documenti contabili in deroga alla capacità assunzionali previsti dalla vigente

norma, è necessario che i comuni si facciano trovare pronti. Si deve infatti sfruttare l’opportunità offerta per mettere la parola ‘fine’ al precariato ‘contrattista’ degli enti

locali siciliani. Una possibilità – aggiungono Franzone e Di Maria – che è frutto di un risultato raggiunto anche grazie ad una laboriosa attività tesa alla stabilizzazione da parte della Cisl Fp”.

Il sindacato quindi ad entrambi i Comuni la convocazione urgentissima di un incontro con la delegazione trattante “che abbia all’ordine del giorno gli argomenti descritti in oggetto e in particolare gli atti da predisporre per giungere, nell’immediatezza della vigenza della futura norma, alla stabilizzazione dei lavoratori che attendono questa possibilità da alcuni decenni”.