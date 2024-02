Caso Salis: Anm, condizioni carcerarie sono compito Esecutivo

“Non si tratta di intervenire sulla magistratura e dire ai magistarti ungheresi assolvete o scarcerate. Ma sulle condizioni carcerarie e’ compito dell’esecutivo, non c’entra nulla l’autonomia e l’indipendenza”. Lo ha detto il presidente dell’Assocciazione Nazionale Magistarti, Giuseppe Santalucia, intervenuto a Omnibus su La7, parlando del caso di Ilaria Salis (nella foto) detenuta in Ungheria.

“Non e’ vero quanto leggo che anche da noi gli imputati vengano portati a quel modo come abbiamo visto tutti, incatenati polsi e piedi – ha sottolineato Santalucia – e’ capitato 40 anni fa e non in quel modo, non davanti a un giudice, perche’ da noi si sta davanti a un giudice in liberta'”.

“All’interno dell’Unione Europea condizioni inumane e degradanti cosi’ come vengono descritte – ha concluso il presidente dell’Anm – devono essere tempestivamente accertate e quanto abbiamo visto non puo’ dirsi capita anche da noi: non capita