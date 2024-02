Caltanissetta. Noemi Passaro (SudchiamaNord): per la manifestazione del 14 febbraio a Palermo disponibile autobus gratuito per agricoltori e allevatori

CALTANISSETTA. Un autobus gratuito muoverà da Caltanissetta alla volta di Palermo il 14 febbraio per consentire ad agricoltori e allevatori di partecipare alla manifestazione di San Valentino per la tutela dell’agricoltura e dell’allevamento siciliano in generale e nisseno in particolare. A metterlo a disposizione è SudchiamaNord. A coordinare il tutto sarà la consigliera comunale Noemi Passaro che è anche presidente di SudchiamaNord per Caltanissetta.

“Ci schieriamo a favore degli agricoltori e degli allevatori – è stato sottolineato in una nota – una causa che richiede la massima attenzione. Dobbiamo impegnarci al massimo per proteggere e valorizzare il lavoro dei nostri agricoltori e allevatori. L’agricoltura e l’allevamento svolgono un ruolo fondamentale nell’economia della nostra bellissima Sicilia. Sostenere tali settori significa garantire la sicurezza alimentare e la qualità dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole. Ricordiamo che nonostante l’industrializzazione e l’aumento del turismo, l’attività economica predominante nella nostra Sicilia rimane l’agricoltura e l’allevamento.

La manifestazione di San Valentino a Palermo sarà aperta a tutti, a tutte le forze politiche d’opposizione e anche a quelle della maggioranza, se hanno il coraggio di raccontare la verità. La politica – ha precisato Noemi Passaro – non sarà protagonista, noi siamo solo al servizio degli agricoltori e degli allevatori che aspettano risposte certe dalla politica nazionale ed europea. E abbiamo il dovere di lottare per loro. Sostenere l’agricoltura e l’allevamento significa sostenere l’intero sistema economico della nostra regione. I prodotti agricoli e zootecnici siciliani sono conosciuti per la loro qualità e genuinità, e dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere e promuovere questa tradizione.

Dalla politica nazionale ed europea ci aspettiamo misure concrete e un sostegno finanziario adeguato per garantire la crescita e lo sviluppo sostenibile di questi settori così importanti per la nostra Sicilia, non delle limitazioni che distruggono tutto. Siamo pronti a far sentire la nostra voce e a lottare per il futuro dei nostri agricoltori e allevatori”.

Pertanto, al fine di agevolare la partecipazione all’evento del 14 febbraio, è stato messo a disposizione di un autobus gratuito da Caltanissetta da parte di SudchiamaNord. Per informazioni è possibile contattare la consigliera Noemi Passaro al numero 328 9058517. (nella foto Noemi Passaro con Cateno De Luca)