Caltanissetta. Morte di Nardo Savoia: camera ardente in via Angeli e funerali martedì 20 febbraio alle 15,30 nella Chiesa di San Biagio

CALTANISSETTA. Si svolgeranno nella giornata di martedì 20 febbraio alle 15,30 nella Chiesa di San Biagio i funerali di Nardo Savoia, storica icona del calcio e dello sport nisseno per oltre sessanta anni.

In queste ore in tantissimi si sono stretti attorno ai familiari del compianto zzi Nardo per manifestargli affetto e vicinanza. Nardo Savoia, d’altronde era un personaggio a tutto tondo, esponente di un mondo del calcio e dello sport d’altri tempi che, per anni, aveva rappresentato un punto di riferimento per intere generazioni di nisseni.

La camera ardente nella quale sarà possibile rendere l’ultimo saluto all’indimenticato Nardo è allestita presso la sala commiato Sciarrino di Via Angeli 108. Tante le manifestazioni di cordoglio da parte di numerose società di calcio tra cui la Nissa.

Tanti anche gli ex giocatori che hanno voluto rendergli omaggio sui social nelle ore successive alla sua morte. Un personaggio che ha lasciato di sè un ricordo importante per il quale la Città lo sta onorando.

Il sindaco Roberto Gambino, commentandone la scomparsa, ha sottolineato: “Ci eravamo visti un anno fa per festeggiare il tuo novantesimo compleanno insieme ai fedelissimi “Savoiardi”. Tantissimi nisseni ti sono riconoscenti per l’instancabile lavoro svolto in tantissimi anni di onorata carriera sportiva. Grazie Nardo, per sempre esempio di buon padre per tutte le generazioni che ti hanno conosciuto”.