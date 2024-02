Caltanissetta, giovedì Tony Gangitano incontra i suoi lettori

Un nuovo incontro con i suoi lettori è stato organizzato per Tony Gangitano giovedì 22 febbraio 2024.

Dalle ore 18.00, allo Spazio Pitta, il regista scrittore dialogherà con i presenti sul suo libro “Una Corona mortale – Covid 60”.

Un racconto distopico che parla di una realtà che parte da una base troppo fantascientifica: il timore di una nuova pandemia generata dall’intromissione dell’essere umano nelle leggi che regolano la natura.

Il racconto si evolve con viaggi indietro nel tempo e “intromissioni” che consentono di curare il futuro – presente.

Un percorso che l’autore ha voluto fare con il supporto di esperti del settore per dare alla narrazione un fondamento scientifico e stimolare il lettore alla riflessione, al risveglio di una coscienza critica che spinga al rispetto del mondo che abbiamo per renderlo sostenibile anche per le future generazioni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare via whatsapp il numero 3895557132