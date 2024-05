Il Ponte sullo Stretto e’ “studiato e verificato da centinaia di architetti e ingegneri. E’ stato progettato per durare nel tempo, creare lavoro, e disinquinare lo stretto. Chi dice che crolla, e’ perche’ ignora quello che negli anni ingegneri e architetti hanno studiato. Faro’ di tutto per aprire i cantieri nel 2024, perche’ occupazione, sviluppo, e modernita’ non possono essere fermati dall’ideologia”.

Lo dice a Rtl 102.5 il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini.