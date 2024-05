Dal 17 maggio a Milano torna il festival In&Aut Inclusione e Autismo: presente anche la cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta

CALTANISSETTA. In & Aut Festival (Inclusione & Autismo) è la tre giorni che si terrà a Milano dal 17 al 19 maggio durante la quale sarà protagonista anche la cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta.

Il festival dell’inclusione “Al lavoro per l’Autismo” vedrà un folto programma di appuntamenti a partire dalle ore 11 del 17 maggio in piazza Città di Lombardia.

Saranno presenti, tra gli altri, Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa; Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, Lamberto Bertolé, assessore Welfare e Salute del Comune di Milano; rappresentati di associazioni e cooperative del territorio italiano e specialisti in campo medico-scientifico-sanitario.

Organizzato da In&Aut Inclusione & Autismo ETS e patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Fondazione Italiana Autismo e Enac, il festival quest’anno ospiterà più di 60 tra associazioni e imprese sociali provenienti da 18 Regioni e impegnate sui temi dell’autismo e dell’inclusione, che saranno presenti con 31 stand informativi, 6 laboratori creativi, 10 banchi di ristorazione sociale tra i quali saranno presenti i progetti della coop. soc. Etnos: Aut Cafè, N’Arancina speciale e Le isole del gusto.

Nell’arco dei tre giorni della manifestazione si alterneranno sul palco circa 80 relatori tra cui i neuropsichiatri dei più importanti centri italiani di ricerca sull’autismo, manager e rappresentanti di aziende, esperti, politici e naturalmente tantissime persone autistiche e famiglie.

Le giornate prevedono momenti dedicati alla musica, allo sport, alla scienza, alla sanità, ai servizi per l’autismo, i diritti della persona, workshop, presentazione di film, interviste, testimonianze e molto altro ancora. L’evento, infatti, vuole essere un momento di confronto tra persone autistiche, associazionismo, istituzioni, mondo medico-scientifico e dell’economia civile e ha come obiettivo quello di costruire una “rete” per l’autismo per ‘collegare’ famiglie, aziende e istituzioni.

Nella sezione dedicata ad “Abili al Lavoro”, il 18 maggio all’Auditorium “Testori”, le storie di inclusione raccontate in prima persona da Fabio Ruvolo e Alex Di Prima della Etnos che insieme ai ragazzi dei progetti Aut Cafè, N’Arancina speciale e Le isole del gusto faranno toccare con mano i risultati dell’inclusione socio-lavorativa, punto cardine della cooperativa sociale nissena.

E’ stato il presidente di In & Aut Festival Eugenio Comincini a invitare come relatore Fabio Ruvolo. “Conoscendo la Sua autorevolezza e il Suo possibile contributo, ci farebbe estremo piacere poterla invitare a partecipare all’incontro Best Practice “Abili al lavoro/1” programmato per il 18 maggio 2024 alle ore 12h00 in Auditorium Testori presso Palazzo Lombardia, a Milano”, scrive Comincini nella lettera d’invito.

“Essere presenti in momenti come questo è fondamentale per un confronto vivace sulla disabilità e sulle prospettive che il mondo scientifico, sanitario, civile ed economico, che le istituzioni, ci presentano per una inclusione socio-lavorativa che diventi una costante. Nel 2024 dobbiamo ancora discutere di inclusione, avremmo già dovuto superare questa fase. Dovrebbe già essere un processo naturale. Saremo presenti a Milano come relatori sulle ‘Best Practice’ e per portare la nostra testimonianza dimostrando che ‘diversità’ è sinonimo di ricchezza. Vogliamo abbattere i pregiudizi che vedono la disabilità come limite e costruire azioni affinché questa possa essere vista come ‘normalità’, vogliamo dimostrare che lavorare può essere una vera e propria cura, la vera forma di riabilitazione nelle disabilità”, commenta Fabio Ruvolo.