Caltanissetta, Ascom su suolo pubblico: “tempestiva risposta dell’amministrazione Gambino”

L’Ascom Sicilia Caltanissetta ringrazia l’amministrazione per la rapida risoluzione della problematica del canone unico patrimoniale sulle occupazioni del suolo pubblico dei pubblici esercizi.

L’incontro, svolto la settimana scorsa, era stato chiesto dopo che, da parte di alcuni soci dell’Ascom, erano arrivate notizie di aumenti del canone.

Grazie all’immediato intervento dell’Assessore Giuseppe La Mensa, si è avviato un processo per la risoluzione del problema, dimostrando sensibilità verso le esigenze degli operatori del settore. L’assessore La Mensa, ringraziando l’Ascom Caltanissetta per aver sottoposto la problematica all’amministrazione, ha voluto rassicurare che non vi è stato nessun aumento del canone rispetto a quello del 2023.

Il Sindaco ha comunicato ai rappresentanti che, per venire incontro alle esigenze degli imprenditori comprendendo le difficoltà delle imprese e dell’importanza, specie per le attività della ristorazione, di avere maggiori spazi e potere fornire ai clienti più confortevoli ambienti, l’amministrazione sta lavorando per una rimodulazione del canone per gli spazi occupati dai Dehors.

L’Ascom Sicilia Caltanissetta ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo tra le imprese e le istituzioni impegnandosi a lavorare in stretta sinergia con l’amministrazione per affrontare i problemi delle imprese e per promuovere lo sviluppo delle imprese locali.

All’incontro erano presenti: il Sindaco Roberto Gambino, la Vicesindaco Grazia Giammusso, l’Assessore ai Tributi Giuseppe La Mensa, il rappresentante della società addetta alla riscossione Emilio Piccolo, ed i rappresentanti dell’Ascom Fabiano Miccichè, rappresentante di APES Ascom Pubblici Esercizi Sicilia Caltanissetta, Michael Gabriel Miccichè e Alessio Matraxia dirigenti dell’Ascom Caltanissetta.

L’incontro è poi proseguito, alla presenza del responsabile regionale Ascom Sicilia Ambulanti Filippo Villareale, il rappresentante di Ascom Caltanissetta Ambulanti Rosario Simone e rappresentanti della CIDEC, per discutere del canone unico a carico degli operatori del mercatino settimanale. La situazione in questo caso è risultata più complessa in quanto dovranno essere apportate modifiche al regolamento comunale che è di competenza del Consiglio Comunale. Il Sindaco, anche in questo caso, si è impegnato nella risoluzione del problema presentando la modifica al regolamento al Consiglio Comunale per adeguarlo ai chiarimenti, avvenuti dopo l’approvazione del regolamento, da parte del Ministero delle Finanze.