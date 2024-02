Calcio Under 19. La Nissa vola: battuta l’Agira 6-0

Nel campionato di calcio Under 19 ancora una vittoria per la capolista Nissa che ha battuto con un netto 6-0 l’Agira. Al “Tomaselli” la squadra di Giacomo Serafini non ha avuto alcun problema a sbarazzarsi degli ennesi. Protagonista del confronto è stato Kallo Soukarata, autore di una tripletta.

Lo score è stato completato dalla doppietta di Simone Balbo e dal gol di Flavio Cordaro. La squadra di Giacomo Serafini è al momento imbattuta avendo vinto 9 gare sulle 10 disputate, pareggiando la decima. I biancoscudati sono in gran condizione avendo vinto le ultime 5 gare tutte di fila di cui quattro senza subire gol.