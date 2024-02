Basket maschile DR2. Il Cusn Caltanissetta batte la Salus Priolo e rilancia candidatura alla promozione in serie D

Vittoria entusiasmante per il CUSN Basket Caltanissetta contro la capolista Salus Priolo. Una partita al cardiopalma, punto a punto, che ha visto un gran gioco di squadra da parte della compagine nissena, a dimostrazione che le azioni corali sono sempre più efficaci di quelle in solitaria.

La partita ha comunque registrato ottime prestazioni individuali, in particolare quella del giovane Marco Spanò che ha dimostrato di essere in grado di gestire palloni pesanti e di Riccardo Costa che ha lottato sontuosamente su tutte le azioni d’attacco e di difesa e vero protagonista di tutti i rimbalzi sotto canestro; tutto ciò nonostante l’assenza del play Calogero Messina, assente per impegni personali.

Nel primo quarto le squadre hanno mostrato un gioco timido con qualche errore di troppo, forse impaurite vicendevolmente, registrando un parziale di appena 8-9 per gli ospiti; nei successivi tempi il roster di Iacolino ha sempre controllato il match, chiudendo la gara con il punteggio di 62-49 (parziali: 8-9; 19-15; 14-11; 21-14).

Il CUSN è adesso a 2 lunghezze dalla vetta della classifica e farà di tutto per vincere il campionato e salire di categoria.

Tabellino:

Turturici A. 7

Lacagnina C. 10

Cammalleri A. 14

Minore A. 9

Spanò M. 6

Costa R. 10

Vento R. 6