Amministrative a Caltanissetta, è ufficiale: il centro destra va unito. Walter Tesauro candidato sindaco, ecco la nota

“Alle elezioni amministrative di Caltanissetta del Giugno 2024 il centro destra si presenterà unito nella nostra Città, per vincere dopo Roma e Palermo anche a Caltanissetta”. Lo hanno dichiarato i due deputati regionali l’On. Michele Mancuso di Forza Italia e l’On. Giuseppe Catania di Fdl, dopo la riunione di coalizione che ha indicato Tesauro quale miglior candidato per la carica di Sindaco della Città. “Siamo certi che, grazie al sostegno del Governo Nazionale guidato dal Presidente Giorgia Meloni e dal Governo Regionale guidato dal Presidente Renato Schifani, sarà possibile avviare finalmente un vero progetto di rilancio socio-economico per la Citta di Caltanissetta.

Nei prossimi giorni, saranno raccolte tutte quelle istanze provenienti dai singoli cittadini, dalle organizzazioni sociali, del terzo settore e di categoria, inoltre saranno raggiunti tutti i quartieri cittadini, per un “attento ascolto”, al fine di definire un programma di governo per i prossimi cinque anni, che dovrà affrontare e risolvere i tanti problemi delle famiglie e degli operatori economici della Città.

La coalizione apre a tutte le aree moderate di Caltanissetta, e nelle prossime settimane verranno incontrati gli esponenti dei movimenti civici, dei partiti moderati, liberali e progressisti, che vorranno far parte del progetto di rilancio della comunità nissena.