Acquaviva Platani, Sindaco e amministratori accolgono il Prefetto in Comune

ACQUAVIVA PLATANI- Giovedì scorso – il Prefetto di Caltanissetta, dottoressa Chiara Armenia, è stata in visita nel Comune di Acquaviva Platani. Ad accoglierla nel palazzo comunale c’erano il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori, i consiglieri comunali e le forze dell’ordine. Erano altresi’ presenti alcune associazioni presenti nel territorio. Tale visita istituzionale è stata particolarmente gradita dall’amministrazione comunale. Il Sindaco, oltre a dare il benvenuto al Prefetto e a tutti i presenti, ha voluto sottolineare la reciproca collaborazione tra le istituzioni presenti. La Prefettura infatti rappresenta un costante e fondamentale punto di riferimento nelle azioni amministrative. Si è, inoltre, discusso sulle peculiarità del territorio. “In questi anni, ha detto il sindaco, più volte ci siamo rivolti alla Prefettura per questioni importanti che riguardavano la nostra comunità, ed abbiamo ottenuto oltre che l’ascolto anche la vicinanza e la completa disponibilità del Prefetto. Con la visita di ieri si consolida, ulteriormente, questa sinergia che in questi anni ha contraddistinto il nostro rapporto con la Prefettura. Il nostro operato amministrativo sarà sempre contraddistinto, anche per il futuro, dal costante impegno rivolto alla crescita del nostro territorio sia sotto il profilo economico che quello sociale”. Successivamente alla cerimonia presso la sede comunale, la delegazione dal Comune si è spostata presso il centro socio-culturale per la visita del museo dell’emigrazione.