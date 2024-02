A Torre Annunziata 24 enne ucciso a colpi di pistola

Un giovane è stato ucciso in serata a Torre Annunziata, nel Napoletano. I carabinieri sono intervenuti circa mezz’ora fa in corso Umberto I, non lontano dal Tribunale. L’uomo è stato centrato da alcuni proiettili esplosi da uno sconosciuto.

Secondo quanto si è appreso, la vittima sarebbe un pregiudicato di Castellammare di Stabia e le modalità farebbero pensare ad un agguato di camorra. A fare fuoco, esplodendo diversi colpi, sarebbe stato un uomo a bordo di uno scooter, forse guidato da un complice: l’omicidio è avvenuto in strada davanti a una pasticceria, a breve distanza dal tribunale di Torre Annunziata, in una zona centrale e solitamente molto frequentata.

Su dinamica e movente dell’omicidio sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo testimonianze e verificando se gli impianti di video sorveglianza della zona hanno catturato immagini utili. (ANSA).