Villalba. Soddisfazione del sindaco Maria Paola Immordino per il mantenimento dell’autonomia dell’Istituto scolastico comprensivo

VILLALBA. Soddisfazione: è quella che il sindaco Maria Paola Immordino ha manifestato per il fatto che l’Istituto scolastico comprensivo di Vallelunga, Villalba e Marianopoli non ha perso l’autonomia. Con decreto firmato dall’ assessore regionale all’ Istruzione, Mimmo Turano, è stato infatti approvato il Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia, per l’ anno 2024/2025, che prevede una riduzione di 75 istituzioni scolastiche in tutta l’ Isola.

L’Istituto Comprensivo Vallelunga- Villalba- Marianopoli come ha ammesso il sindaco “era fortemente a rischio , ma grazie ad un lavoro sinergico fatto a vari livelli istituzionali, siamo riusciti a mantenere l’ autonomia”.