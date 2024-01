Ucsi Sicilia: gli appuntamenti culturali per San Francesco di Sales, patrono dei Giornalisti

In occasione della Festa di San Francesco di Sales, patrono dei Giornalisti, l’Ucsi Sicilia, le sezioni provinciali e diocesane, con gli Uffici per la Pastorale delle Comunicazioni sociali delle Arcidiocesi e Diocesi della Sicilia, in collaborazione con l’Assostampa, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e i settimanali diocesani aderenti alla Fisc organizzano celebrazioni, incontri è la festa regionale dell’Ucsi che si terrà a Messina martedì 30 gennaio 2024.

A Caltanissetta si è svolta, ieri, nella Cappella maggiore del Seminario una celebrazione presieduta dal vescovo Mario Russotto, alla presenza dei giornalisti guidati dalla presidente provinciale Ucsi Caltanissetta Fiorella Falci.

A Catania mercoledì 24 gennaio, alle 18, presso il palazzo arcivescovile una riflessione guidata dall’arcivescovo Luigi Renna.

A Siracusa alle 18 celebrazione Eucaristica nella Basilica Santuario Madonna delle Lacrime presieduta dall’arcivescovo di Siracusa Mons. Francesco Lomanto, delegato Episcopale per le Comunicazioni sociali della CeSi e concelebrata da don Aurelio Russo, consulente Ecclesiastico Ucsi Siracusa alla presenza del presidente provinciale Ucsi Alberto Lo Passo, del vice direttore dell’Ufficio comunicazioni dell’Arcidiocesi Alessandro Ricupero, del direttore del settimanale Cammino Orazio Mezzio, del segretario provinciale Assostampa Siracusa Prospero Dente e dei giornalisti

Ad Acireale (CT) – giovedì 25 gennaio presso il Santuario del Sacratissimo Cuore di Gesù celebrazione presieduta dal vescovo di Acireale Mons. Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e concelebrata da don Arturo Grasso, direttore dell’ufficio comunicazioni sociali della CeSi alla presenza del presidente del Collegio Garanti dell’Ucsi Antonio Foti e dei giornalisti.

Il 29 gennaio a Siracusa un corso di formazione per i giornalisti a cui parteciperanno il presidente e il segretario nazionale Ucsi rispettivamente Vincenzo Varagona e Salvatore Di Salvo.

A Messina si svolgerà la festa regionale di San Francesco di Sales presso la sala “Sinopoli” del Teatro Vittorio Emanuele con inizio alle ore 9.30, presenzieranno il presidente nazionale dell’Ucsi Vincenzo Varagona, il segretario nazionale Ucsi Salvatore Di Salvo, il presidente regionale Domenico Interdonato, il consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Santino Franchina, il presidente provinciale Ucsi Messina Laura Simonicini e il prof. Francesco Pira dopo i saluti si svolgerà una Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Mons. Giovanni Accolla e un corso di formazione sul tema: “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”.

Nella foto: il Presidente UCSI Sicilia Domenico Interdonato