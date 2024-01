Sutera, Presepe Vivente e soddisfazione della Kamicos

SUTERA – A conclusione della 24esima edizione del Presepe Vivente, si ritiene soddisfatto il consiglio direttivo della Kamicos, organizzatore dell’iniziativa, nata per valorizzare gli antichi mestieri rievocando il mistero della natività. E lo manifesta in una sua nota: “Anche nella XXIV edizione “Il Presepe Vivente di Sutera” ha consolidato la sua posizione come uno dei più bei Presepi Viventi della Sicilia. Molte testate giornalistiche e televisive ne hanno tessuto le lodi. Il nostro impegno e la nostra caparbietà a risolvere i problemi che ci sono per far funzionare una macchina organizzativa molto complessa ci ha permesso di essere soddisfatti del risultato raggiunto malgrado il proliferare di presepi viventi in tutto il territorio siciliano. Un ringraziamento va ai soci, ai figuranti, all’Amministrazione Comunale e alle associazioni che hanno collaborato per l’ottima riuscita della manifestazione”. In effetti, il Presepe Vivente per i suteresi è un’iniziativa ormai istituzionalizzata a cui collaborano in tanti, fieri di valorizzare il proprio territorio.