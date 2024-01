Sfiorata tragedia nel nisseno, crolla balcone, un operaio ferito e l’altro illeso. Lavori non autorizzati e fuori norma, sequestrato il cantiere

A Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è crollato un balcone sul quale ieri pomeriggio stavano lavorando due operai di 41 e 53 anni. I due erano impegnati in lavori di ristrutturazione non autorizzati e, come accertato dai carabinieri, non conformi alla normativa vigente. I due operai sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.

Il 41enne, che ha riportato fratture agli arti inferiori, è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 53enne, invece, sarebbe rimasto illeso. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta e i dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune per la messa in sicurezza dei luoghi. L’area, dopo il sopralluogo dei carabinieri, è stata sottoposta a sequestro.