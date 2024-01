San Cataldo. Per la Tari 2023 l’amministrazione comunale ha previsto contributo sociale “una tantum” per le famiglie bisognose

SAN CATALDO. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha previsto un contributo sociale “una tantum” finalizzato al ristoro dei pagamento della TARI (Tassa sui rifiuti) annualità 2023. Lo ha annunciato il sindaco Gioacchino Comparato insieme all’assessore alle politiche sociali Salvatore Citrano e all’assessore al bilancio Vincenzo Di Marco.

Il contributo riguarda le utenze domestiche ed è rivolto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 17.000,00 euro e ai nuclei familiari con almeno un componente rientrante nelle ipotesi previste dall’art. 3, comma 3, della l. 104/1992. “Vogliamo dare un aiuto alle famiglie che si trovano in difficoltà e continuare ad essere sempre più vicini ai cittadini più fragili – ha detto il sindaco” – dopo un incontro con le parti sociali e patronati, abbiamo deciso di posticipare la scadenza dei termini per la presentazione della domanda al 29/02/2024″.

Sul sito del Comune di San Cataldo è stato pubblicato l’avviso pubblico con allegata la domanda di partecipazione al contributo.